Австрії про шпигуна з РФ могла повідомити британська розвідка

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Австрійська влада заявила, що отримала дані від спецслужби "дружньої держави"

Інформацію про австрійського полковника, який шпигував на РФ, Відню могли передати спецслужби Великої Британії з метою змінити ставлення Австрії до Москви. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kleine Zeitung.

Як повідомляє джерело видання, австрійська влада заявила, що отримала дані від спецслужби "дружньої держави". Раніше Відень відмовлявся висилати російських дипломатів через скандал з отруєнням в Англії колишнього співробітника російської розвідки Сергєя Скрипаля, наголошується у матеріалі.

Раніше повідомлялось, що підозрюваний в шпигунстві на користь Росії колишній полковник австрійської армії, передавав в РФ в тому числі інформацію щодо НАТО.

Відзначимо, Служба військової контррозвідки Австрії затримала офіцера австрійської армії у відставці за підозрою в тому, що з 1990-х років він шпигував на користь Російської Федерації.

Після цього глава австрійського МЗС Карін Кнайсль скасувала запланований на початок грудня візит в Росію, а посол Австрії в Москві Йоханнес Айднер був викликаний в Міністерство закордонних справ РФ.