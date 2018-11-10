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В Австрии сообщили, что задержанный шпион передавал РФ данные НАТО

Новости » Политика    10.11.2018 - 04:17
Фото: флаг Австрии (из открытых источников)
Фото: флаг Австрии (из открытых источников)

Задержанный по подозрению в шпионаже австрийский экс-полковник посещал партнерские семинары НАТО

Подозревается в шпионаже в пользу России бывший полковник австрийской армии, передавал в РФ в том числе информацию по НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австрийскую газету Salzburger Nachrichten.

По сведениям издания, офицер во время службы в армии Австрии, которая поддерживает партнерские отношения с НАТО, периодически посещал семинары военного блока, а затем передавал полученную на них информацию в Москву.

Согласно источникам газеты, экс-полковник сообщал России «мягкую информацию» - данные о привычках и слабостях военных руководителей Запада, в том числе и о предпочтениях в еде и настроениях в подразделениях армии НАТО.

Также предполагают, что он передавал российским военным контакты из корпоративной сети австрийской армии.

Напомним, Служба военной контрразведки Австрии задержала офицера австрийской армии в отставке по подозрению в том, что с 1990-х годов он шпионил в пользу Российской Федерации. После этого глава австрийского МИД Карин Кнайсль отменила запланированный на начало декабря визит в Россию, а посол Австрии в Москве Йоханнес Айднер был вызван в Министерство иностранных дел РФ.

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