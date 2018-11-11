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В Австрии подтвердили, что ведут дело против еще одного шпиона

Новости » Политика    11.11.2018 - 20:37
Иллюстративное фото (EPA)
Иллюстративное фото (EPA)

Дело ведет прокуратура Вены

Прокуратура Вены (Австрия) подтвердила, что ведет расследование в отношении еще одного предполагаемого шпиона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила представитель прокуратуры Вены, прокуратура ведет расследование в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) по подозрению в шпионаже.

"Я могу подтвердить, что в прокуратуре Вены ведут расследование в отношении сотрудника BVT за шпионаж", - отметила она.

По словам представителя прокуратуры, дело ведут в закрытом режиме, поэтому прокуратура не может изложить суть расследования. Однако она не стала называть страны, которые могут быть привлечены к ходу расследования о шпионаже сотрудника контрразведки.

Кроме того, Министерство внутренних дел Австрии подтвердило, что расследование с участием работника BVT действительно существует.

"Такое расследование (относительно шпиона - ред.) ведется", - сказал официальный представитель МВД.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Австрии задержали полковника австрийской армии, которого подозревают в шпионаже в пользу Роcсийской Федерации. Задержанный подозревается в передаче РФ информации относительно НАТО.

После этого глава австрийского МИД Карин Кнайсль отменила запланированный на начало декабря визит в Россию, а посол Австрии в Москве Йоханнес Айднер был вызван в Министерство иностранных дел РФ.

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