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Британская разведка Mи6 будет нанимать сотрудников иностранного происхождения

Автор: РБК-Украина

Британская разведывательная служба Ми6 будет набирать сотрудников иностранного происхождения. Такое решение было принято в рамках политики ослабления требований к приему на службу.

Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источник в Уайтхолле.

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По словам источника, Ми6 надеется набрать людей из самого большого кадрового резерва и подготовить команду с диверсификацией мысли, разнообразными навыками, а не из "людей, которые все думают одинаково".

При этом отмечается, что потенциальным работникам секретной службы больше не нужно будет рождаться в Великобритании, чтобы претендовать на работу в Mи6, однако они должны иметь британское гражданство.

При этом при наличии двойного гражданства в секретной службе могут попросить отказаться от второго гражданства.

Отметим, что ранее Mи6 упростила правила отбора сотрудников. Так, отменили верхний возрастной предел в 55 лет. В прошлом году также был снижен минимальный возраст для приема на работу с 21 до 18 лет, поскольку служба стремилась привлечь молодых специалистов с технологическими навыками.

Ми6 - служба внешнеполитической разведки Великобритании, которая является частью аппарата правительства и подчинена одновременно МИД и Объединенному комитету правительства по разведке. В сфере интересов и компетенции этой службы: терроризм, незаконная торговля наркотиками, распространение оружия массового уничтожения и региональная нестабильность.

Напомним, в конце июля прошлого года секретную разведывательную службу Министерства иностранных дел Британии возглавил дипломат Ричард Мур.

Кроме того, ранее бывший глава Ми6 Алекс Янгер заявил, что Россия вошла в ряд врагов, которые считают себя в состоянии "постоянного противостояния" с Западом.

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