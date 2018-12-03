Глава британской разведслужбы МИ6 назвал РФ в числе врагов Запада

Фото: Алекс Янгер (wikipedia.org)

Он назвал Москву "реальной и активной угрозой для других стран"

Руководитель британской службы зарубежной разведки МИ6 Алекс Янгер заявил, что Россия вошла в ряд врагов, которые считают себя в состоянии "постоянного противостояния" с Западом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По его словам, хотя РФ пытается дестабилизировать Запад, однако Запад не стремится дестабилизировать Россию. При этом глава MI6 предостерег, чтобы Россия "или любая другая страна с намерениями подорвать наш образ жизни, не недооценивала нашу решимость, или возможности, которые есть у нас, у наших союзников".

"Россия осуществляет систематические попытки искать и использовать уязвимые места Запада особенно в нетрадиционных способах ведения войны: в киберпространстве, в космосе, под морскими водами", - сказал генерал.

Несколько месяцев назад он назвал Москву "реальной и активной угрозой для других стран".

Напомним, ранее глава Генштаба ВС Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит заявил, что после поражения террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, Россия представляет большую угрозу для Британии и ее союзников, чем исламистские "Аль-Каида" и ИГИЛ.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Москва должна изменить курс и прекратить атаки против мировой безопасности и международных договоров.