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Британська розвідка Мі6 буде наймати співробітників іноземного походження

Автор: РБК-Україна

Британська розвідувальна служба МІ6 буде набирати співробітників іноземного походження. Таке рішення було прийнято в рамках політики ослаблення вимог до прийому на службу.

Про це повідомляє видання The Times з посиланням на джерело в Уайтхоллі.

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За словами джерела, Мі6 сподівається набрати людей з самого великого кадрового резерву і підготувати команду з диверсифікацією думки, різноманітними навичками, а не з "людей, які всі думають однаково".

При цьому наголошується, що потенційним працівникам секретної служби більше не потрібно буде народжуватися у Великобританії, щоб претендувати на роботу в Мі6, однак вони повинні мати британське громадянство.

При цьому при наявності подвійного громадянства у секретній службі можуть попросити відмовитися від другого громадянства.

Відзначимо, що раніше Мі6 спростила правила відбору співробітників. Так, скасували верхня вікова межа в 55 років. Минулого року також був знижений мінімальний вік для прийому на роботу з 21 до 18 років, оскільки служба прагнула залучити молодих фахівців з технологічними навичками.

Мі6 - служба зовнішньополітичної розвідки Великобританії, яка є частиною апарату уряду і підпорядкована одночасно МЗС і Об'єднаному комітету уряду з розвідки. У сфері інтересів і компетенції цієї служби: тероризм, незаконна торгівля наркотиками, поширення зброї масового знищення і регіональна нестабільність.

Нагадаємо, наприкінці липня минулого року секретну розвідувальну службу Міністерства закордонних справ Британії очолив дипломат Річард Мур.

Крім того, раніше колишній глава Мі6 Алекс Янгер заявив, що Росія увійшла в ряд ворогів, які вважають себе в стані "постійного протистояння з Заходом.

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