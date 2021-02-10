Британська розвідка Мі6 буде наймати співробітників іноземного походження

За словами джерела, Мі6 сподівається набрати людей з самого великого кадрового резерву і підготувати команду з диверсифікацією думки, різноманітними навичками, а не з "людей, які всі думають однаково".

При цьому наголошується, що потенційним працівникам секретної служби більше не потрібно буде народжуватися у Великобританії, щоб претендувати на роботу в Мі6, однак вони повинні мати британське громадянство.

При цьому при наявності подвійного громадянства у секретній службі можуть попросити відмовитися від другого громадянства.

Відзначимо, що раніше Мі6 спростила правила відбору співробітників. Так, скасували верхня вікова межа в 55 років. Минулого року також був знижений мінімальний вік для прийому на роботу з 21 до 18 років, оскільки служба прагнула залучити молодих фахівців з технологічними навичками.

Мі6 - служба зовнішньополітичної розвідки Великобританії, яка є частиною апарату уряду і підпорядкована одночасно МЗС і Об'єднаному комітету уряду з розвідки. У сфері інтересів і компетенції цієї служби: тероризм, незаконна торгівля наркотиками, поширення зброї масового знищення і регіональна нестабільність.