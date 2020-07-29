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В Британии назначили нового главу разведслужбы МИ6

Среда 29 июля 2020 19:20
В Британии назначили нового главу разведслужбы МИ6
Фото: Ричард Мур (twitter com HassanAKhaire)
Автор: Лера Полищук

Новоназначенный глава МИ6 приступит к своим обязанностям осенью

Секретную разведывательную службу Министерства иностранных дел Великобритании, более известную как МИ6, возглавит дипломат Ричард Мур. Он заменит на этом посту Алекса Янгера.

Об этом сообщает Independent.

Мур приступит к своим обязанностям осенью.

"Я рад назначить Ричарда Мура следующим главой Секретной разведывательной службы. Он возвращается в МИ6 с огромным опытом и будет наблюдать за работой группы мужчин и женщин, чьи неустанные усилия редко можно увидеть на публике, но которые имеют решающее значение для безопасности и процветания Великобритании", - заявил министр иностранных дел Доминик Рааб.

Ричард Мур служил офицером разведки в МИ6, присоединился к агентству в 1987 году и поднялся до должности директора. Также он был послом Британии в Турции и заместителем советника по национальной безопасности премьер-министра. С 2018 года он занимает пост генерального директора по политическим вопросам в Министерстве иностранных дел.

МИ6 - служба внешнеполитической разведки Великобритании, которая является частью аппарата правительства и подчинена одновременно МИД и Объединенному комитету правительства по разведке. В сфере интересов и компетенции этой службы: терроризм, незаконная торговля наркотиками, распространение оружия массового уничтожения и региональная нестабильность.

Напомним, ранее Алекс Янгер заявил, что Россия вошла в ряд врагов, которые считают себя в состоянии "постоянного противостояния" с Западом.

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