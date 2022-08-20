Британська розвідка дала прогноз щодо ситуації на україно-російському фронті на найближчі місяці

Ситуація на фронті в останні тижні практично не змінюється. Ініціатива в російсько-українській війні в найближчі місяці перейде до тієї сторони, яка зможе створити наступальне угруповання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

Як наголошується в повідомленні, минулого тижня відбулися лише мінімальні зміни вздовж лінії фронту. На Донбасі після невеликих наступів з початку серпня російські війська підійшли до околиць міста Бахмут, але ще не прорвалися в населений пункт.

За даними британської розвідки, Росія не робила серйозних зусиль для просування на запорізькому або Харківському напрямках. На південному заході ні українські, ні російські війська не просунулися вперед на херсонській лінії фронту. "Проте все частіші вибухи в тилу російських військ, ймовірно, створюють навантаження на російську логістику і авіабази на півдні", - вважають в Міноборони Британії.

Малоймовірно, що ситуація суттєво зміниться наступного тижня. Російські сили на даний момент, ймовірно, готові тільки до обмежених локальних атак, рідко за участю більш ніж роти військ, наголошується в повідомленні.

"У найближчі місяці ініціатива перейде до тієї сторони, яка зуміє створити віддані своїй справі, сили для наступальних операцій, які заслуговують довіри", - прогнозують в Міноборони Британії.