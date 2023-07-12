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Британська розвідка знайшла підтвердження версії про усунення Суровікіна після бунту Пригожина

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Москва, Середа 12 липня 2023 08:51
Британська розвідка знайшла підтвердження версії про усунення Суровікіна після бунту Пригожина Фото: Суровікін зник після бунту Пригожина (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Після бунту ватажка групи "Вагнера" Євгена Пригожина низка генералів зникла з публічного поля. Замість генерала Сергія Суровікіна показали його заступника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у повідомленні, 10 липня начальник Генерального штабу Росії генерал Валерій Герасимов вперше з'явився на телебаченні після невдалого заколоту "Вагнера" 24 червня 2023 року.

По відеозв'язку з Герасимовим був проведений інструктаж начальника штабу Повітряно-космічних сил Росії генерал-полковника Віктора Афзалова.

За даними британської розвідки, Афзалов перебуває на посаді щонайменше чотири роки, але, ймовірно, це його перша публічна поява з Герасимовим. Афзалов є заступником командувача Повітряно-космічними силами Росії генерала Сергія Суровікіна.

"Підвищення суспільного авторитету Афзалова, у той час як місцезнаходження Суровікіна залишається незрозумілим, надає додаткової ваги гіпотезі про те, що Суровікін був усунений після заколоту", - зазначають у Міноборони Британії.

Генерали, які зникли

Раніше британська розвідка повідомляла, що військовий заколот найманців групи "Вагнера" загострив розбіжності серед російських силовиків.Високопоставлені генерали, зокрема Сергій Суровікін та Юнус-Бек Євкуров, не з'являються на публіці і можуть бути заарештовані.

Генерал Сергій Суровікін з початку жовтня 2022 року командував російськими військами в Україні. У січні його усунули з цієї посади.

Після бунту "Вагнера" ЗМІ повідомили, що Суровікіна затримали. У мережі писали, що він нібито підтримав Пригожина, хоч російський генерал записав відео, де закликав зупинитися.

За даними CNN, Суровікін входив у коло високопоставлених російських військових, які були VIP-членами групи "Вагнер".

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