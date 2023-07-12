ua ru
Ср, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британская разведка нашла подтверждение версии об отстранении Суровикина после бунта Пригожина

Новина українською →
Москва, Среда 12 июля 2023 08:51
Британская разведка нашла подтверждение версии об отстранении Суровикина после бунта Пригожина Фото: Суровикин исчез после бунта Пригожина (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

После бунта главаря группы "Вагнера" Евгения Пригожина ряд генералов исчезли из публичного поля. Вместо генерала Сергея Суровикина показали его заместителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается сводке, 10 июля начальник Генерального штаба России генерал Валерий Герасимов впервые появился на телевидении после неудавшегося мятежа "Вагнера" 24 июня 2023 года.

По видеосвязи с Герасимовым был проведен инструктаж начальника штаба Воздушно-космических сил России генерал-полковника Виктора Афзалова.

По данным британской разведки, Афзалов находится на посту как минимум четыре года, но, вероятно, это его первое публичное появление с Герасимовым. Афзалов является заместителем командующего Воздушно-космическими силами России генерала Сергея Суровикина.

"Повышение общественного авторитета Афзалова, в то время как местонахождение Суровикина остается неясным, придает дополнительный вес гипотезе о том, что Суровикин был отстранен после мятежа", - отмечают в Минобороны Британии.

Исчезнувшие генералы

Ранее британская разведка сообщала, что военный мятеж наемников группы "Вагнера" обострил разногласия среди российских силовиков. Высокопоставленные генералы, в частности, Сергей Суровикин и Юнус-Бек Евкуров, не появляются на публике и могут быть арестованы.

Генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 командовал российскими войскам в Украине. В январе его отстранили от этой должности.

После бунта "Вагнера" СМИ сообщили, что Суровикина задержали. В сети писали, что он якобы поддержал Пригожина, хотя российский генерал записал видео, где призвал остановиться.

По данным CNN, Суровикин входил в круг высокопоставленных российских военных, являвшихся VIP-членами группы "Вагнер".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО