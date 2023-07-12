Британская разведка нашла подтверждение версии об отстранении Суровикина после бунта Пригожина
После бунта главаря группы "Вагнера" Евгения Пригожина ряд генералов исчезли из публичного поля. Вместо генерала Сергея Суровикина показали его заместителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается сводке, 10 июля начальник Генерального штаба России генерал Валерий Герасимов впервые появился на телевидении после неудавшегося мятежа "Вагнера" 24 июня 2023 года.
По видеосвязи с Герасимовым был проведен инструктаж начальника штаба Воздушно-космических сил России генерал-полковника Виктора Афзалова.
По данным британской разведки, Афзалов находится на посту как минимум четыре года, но, вероятно, это его первое публичное появление с Герасимовым. Афзалов является заместителем командующего Воздушно-космическими силами России генерала Сергея Суровикина.
"Повышение общественного авторитета Афзалова, в то время как местонахождение Суровикина остается неясным, придает дополнительный вес гипотезе о том, что Суровикин был отстранен после мятежа", - отмечают в Минобороны Британии.
Исчезнувшие генералы
Ранее британская разведка сообщала, что военный мятеж наемников группы "Вагнера" обострил разногласия среди российских силовиков. Высокопоставленные генералы, в частности, Сергей Суровикин и Юнус-Бек Евкуров, не появляются на публике и могут быть арестованы.
Генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 командовал российскими войскам в Украине. В январе его отстранили от этой должности.
После бунта "Вагнера" СМИ сообщили, что Суровикина задержали. В сети писали, что он якобы поддержал Пригожина, хотя российский генерал записал видео, где призвал остановиться.
По данным CNN, Суровикин входил в круг высокопоставленных российских военных, являвшихся VIP-членами группы "Вагнер".
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