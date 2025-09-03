Британська розвідка з'ясувала, навіщо РФ викрадає українських дітей

У розвідці, посилаючись на дані українського уряду, зазначили, що країна-агресор призиває молодих українців до своєї армії одразу після досягнення ними повноліття. При цьому значну частину цих хлопців викрали ще дітьми з незаконно окупованих Росією українських територій. Деяких із них навіть змушують воювати проти власного народу.

Мова йде про 19,5 тисяч українських дітей. Посилаючись на деякі відкриті джерела, розвідка повідомляє про майже 35 тисяч осіб, які були вивезені на територію Росії та до тимчасово окупованого Криму.

За оцінками, шість тисяч українських дітей переселили до мережі таборів з перевиховання, звідки їх відправляють до військових навчальних центрів після досягнення повноліття.

У британському відомстві зауважують, що вище керівництво РФ розглядає викрадених українських дітей потенційним джерелом як нинішнього, так і майбутнього персоналу для власної армії.

"Російське керівництво, швидше за все, вважає, що їхня можлива загибель у російській армії викличе мінімальний, якщо взагалі якийсь, спротив або протест з боку російської громадськості, яка в переважній більшості має обмежене уявлення про викрадення дітей, якщо взагалі знає про це", - повідомили у розвідці.

У звіті наголошують, що вищевказані дії вписуються в давню політику русифікації, яку Москва проводить на незаконно окупованих територіях з метою знищення української культури, ідентичності та державності.