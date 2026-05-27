Британська розвідка вперше підтвердила масштаби втрат Росії у війні

Таку оцінку Кіст-Батлер озвучила під час першої щорічної лекції GCHQ.

Це перший випадок, коли високопосадовець Великої Британії публічно озвучив оцінку російських втрат на п’ятому році повномасштабної війни.

За її словами, Кремль паралельно посилює гібридну активність проти Великої Британії та країн Європи.

"Росія розширює свою щоденну гібридну діяльність проти Великої Британії та Європи", - заявила глава GCHQ.

Вона уточнила, що йдеться про атаки на критичну інфраструктуру, кіберпростір, демократичні процеси, логістичні ланцюги та підводні комунікації.

"Але дозвольте мені чітко зазначити, що в умовах такої агресії та хаосу GCHQ невтомно працює разом із партнерами з розвідки та оборони, щоб послабити та зменшити російську загрозу", - додала Кіст-Батлер.

Також вона заявила, що британські спецслужби "перешкоджають спробам Росії контрабандою вивозити західні технології; відбивають її кібератаки та протидіють безрозсудним саботажам і спробам вбивств".

Окремо глава розвідки згадала про випадки диверсій у Європі. Зокрема, у посилках DHL, які транспортувалися через Німеччину та Велику Британію, були виявлені запальні пристрої. Один із них спалахнув у Лейпцигу, інший - на складі в Бірмінгемі.