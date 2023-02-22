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Британська розвідка про виступ Путіна: войовничий тон, але ніякої конкретики

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Москва, Середа 22 лютого 2023 08:48
Британська розвідка про виступ Путіна: войовничий тон, але ніякої конкретики Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін під час свого вчорашнього виступу не озвучив ніяких практичних заходів, які б допомогли вивести РФ з глухого кута на полі бою. Проте традиційно диктатор підтримував войовничий тон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка зазначає, що своїм виступом Путін засвідчив, що Росія продовжуватиме війну проти України.

Водночас російський диктатор знову розкритикував Захід, охарактеризував західні еліти як "символ тотальної безпринципної брехні" та оголосив про призупинення участь у Договорі про ядерну зброю.

Розвідка додає, що Путін продовжує підтримувати войовничий тон, але вчора не назвав жодних конкретних заходів, які б допомогли Росії вийти з глухого кута на полі бою.

"Путін продовжує вести суперечливу розповідь про екзистенційну боротьбу, наполягаючи на тому, що в Росії все гаразд і все йде за планом. Це робить обидва повідомлення неефективними", - йдеться у повідомленні.

Виступ Путіна

Вчора російський диктатор звернувся з посланням до Федеральних зборів. Путін під час свого виступу вдався до погроз, зокрема заявив, що хоче відновити ядерні випробування.

Також він оголосив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Крім того, Путі пригрозив "розширити війну", якщо міжнародні партнери передадуть Україні далекобійну зброю.

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