Британська розвідка розкрила сенс публічної активності Путіна

Як наголошується у зведенні, 9 листопада 2023 року Кремль оголосив, що президент Путін проведе свою традиційну прес-конференцію, поєднану з "прямою лінією", до кінця року. У 2022 році захід було скасовано, скоріш за все, тому, що за попередні тижні Росія зазнала гучних військових поразок в Україні.

За даними британської розвідки, кремлівські планувальники майже напевно бачать у цій події важливу віху в очікуваній кампанії Путіна із забезпечення п'ятого президентського терміну на президентських виборах у березні 2024 року. Ймовірно, він висуне свою кандидатуру до кінця 2023 року.

Крім того, 10 листопада 2023 року Путін відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, де зустрівся з начальником Генерального штабу генералом Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу.

"Це другий візит Путіна до штабу за чотири тижні: ймовірно, це активізація його постійних зусиль уявити себе "патріотичним" кандидатом напередодні виборчої кампанії", - зазначають у Міноборони Британії.

П'ятий термін Путіна

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Володимир Путін вирішив балотуватися на березневих президентських виборах, що дозволить йому залишатися при владі як мінімум до 2030 року.

Путін, якому Борис Єльцин передав посаду президента в останній день 1999 року, вже обіймає посаду президента довше, ніж будь-який інший російський правитель із часів Йосипа Сталіна, перевершивши навіть 18-річний термін правління Леоніда Брежнєва. Путіну 7 жовтня виповнилося 71 рік.

Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путіна переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів.

За даними опитувань незалежного "Левада-центру", підтримка жителів Росії війни проти України залишається стабільно високою з лютого 2022 року - понад 70%.