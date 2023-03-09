UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британська розвідка роз'яснила важливість підірваного літака А-50 у Білорусі

Фото: А-50 використовувався для запуску ракет "Кинжал" (wikipedia.org)
Автор: Олександр Білоус

Атакований безпілотником під Мінськом російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 був потрібний для запуску ракет "Кинжал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 7 березня Олександр Лукашенко підтвердив, що один із невеликого парку російських літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50U MAINSTAY D, дислокований у Білорусі, було пошкоджено. При цьому літак майже, напевно, був атакований невеликим безпілотником.

А-50 був переміщений до ремонтної майстерні в Таганрозі в Росії. Повідомляється, що транзитний політ проходив меншою висотою, ніж зазвичай, ймовірно, через пошкодження гермокабіни.

За даними британської розвідки, А-50 забезпечував дані для винищувача МіГ-31К, літака, модифікованого для запуску балістичної ракети повітряного базування "Кинжал", яку Росія розглядає як ключовий стратегічний потенціал. У модифікації було видалено внутрішній радар літаків, щоб збалансувати літак, що змусило пілотів покладатися зовнішні джерела інформації, такі як А-50.

"Існує реальна ймовірність того, що спільна російсько-білоруська авіація тепер буде змушена покладатися на наземне управління та винищувачі супроводу доти, доки не буде розгорнутий ще один А-50", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки , система далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50 MAINSTAY у Білорусі мала велике значення для російської армії. Після підриву А-50 у Росії залишилося шість таких літаків.

Тим часом вранці 9 березня Київ був атакований ракетою "Кинжал".

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьВійна Росії проти України