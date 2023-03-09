Британська розвідка роз'яснила важливість підірваного літака А-50 у Білорусі

Як зазначається у зведенні, 7 березня Олександр Лукашенко підтвердив, що один із невеликого парку російських літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50U MAINSTAY D, дислокований у Білорусі, було пошкоджено. При цьому літак майже, напевно, був атакований невеликим безпілотником.

А-50 був переміщений до ремонтної майстерні в Таганрозі в Росії. Повідомляється, що транзитний політ проходив меншою висотою, ніж зазвичай, ймовірно, через пошкодження гермокабіни.

За даними британської розвідки, А-50 забезпечував дані для винищувача МіГ-31К, літака, модифікованого для запуску балістичної ракети повітряного базування "Кинжал", яку Росія розглядає як ключовий стратегічний потенціал. У модифікації було видалено внутрішній радар літаків, щоб збалансувати літак, що змусило пілотів покладатися зовнішні джерела інформації, такі як А-50.

"Існує реальна ймовірність того, що спільна російсько-білоруська авіація тепер буде змушена покладатися на наземне управління та винищувачі супроводу доти, доки не буде розгорнутий ще один А-50", - зазначають у Міноборони Британії.