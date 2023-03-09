RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка разъяснила важность взорванного самолета А-50 в Беларуси

Фото: А-50 использовался для запуска ракет "Кинжал" (wikipedia.org)
Автор: Александр Белоус

Атакованный беспилотником под Минском российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был нужен для запуска ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 7 марта Александр Лукашенко подтвердил, что один из небольшого парка российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50U MAINSTAY D, дислоцированный в Беларуси, был поврежден. При этом самолет почти наверняка был атакован небольшим беспилотником.

А-50 был перемещен в ремонтную мастерскую в Таганроге в России. Сообщается, что транзитный полет проходил на меньшей высоте, чем обычно, вероятно, из-за повреждения гермокабины.

По данным британской разведки, А-50 обеспечивал данные для истребителя МиГ-31К, самолета, модифицированного для запуска баллистической ракеты воздушного базирования "Кинжал", которую Россия рассматривает как ключевой стратегический потенциал. В модификации был удален внутренний радар самолетов, чтобы сбалансировать самолет, что заставило пилотов полагаться на внешние источники информации, такие как А-50.

"Существует реальная вероятность того, что совместная российско-белорусская авиация теперь будет вынуждена полагаться на наземное управление и истребители сопровождения до тех пор, пока не будет развернут еще один А-50", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, система дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 MAINSTAY в Беларуси имела большое значение для российской армии. После подрыва А-50 у России осталось шесть таких самолетов.

Между тем, утром 9 марта Киев был атакован ракетой "Кинжал".

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВойна России против Украины