Британская разведка разъяснила важность взорванного самолета А-50 в Беларуси

Как отмечается в сводке, 7 марта Александр Лукашенко подтвердил, что один из небольшого парка российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50U MAINSTAY D, дислоцированный в Беларуси, был поврежден. При этом самолет почти наверняка был атакован небольшим беспилотником.

А-50 был перемещен в ремонтную мастерскую в Таганроге в России. Сообщается, что транзитный полет проходил на меньшей высоте, чем обычно, вероятно, из-за повреждения гермокабины.

По данным британской разведки, А-50 обеспечивал данные для истребителя МиГ-31К, самолета, модифицированного для запуска баллистической ракеты воздушного базирования "Кинжал", которую Россия рассматривает как ключевой стратегический потенциал. В модификации был удален внутренний радар самолетов, чтобы сбалансировать самолет, что заставило пилотов полагаться на внешние источники информации, такие как А-50.

"Существует реальная вероятность того, что совместная российско-белорусская авиация теперь будет вынуждена полагаться на наземное управление и истребители сопровождения до тех пор, пока не будет развернут еще один А-50", - отмечают в Минобороны Британии.