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Британська розвідка прогнозує нові арешти серед чиновників Міноборони РФ

Фото: глава Міноборони РФ Сергій Шойгу (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

Серед чиновників Міністерства оборони Росії глибоко вкорінена корупція. найближчим часом кількість арештів чиновників-корупціонерів може зрости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії у Twitter (X).

У зведенні нагадали, що 23 травня у Росії за хабарництво був затриманий заступник голови Генштабу ЗС РФ Вадим Шамарін. Цьому передували інші арешти російських високопосадовців.

Так, за корупцію був затриманий заступник міністра оборони Тімур Іванов та головний кадровик Міноборони РФ Юрій Кузнєцов.

Останній очолював директорат комунікацій російського Міноборони з 2021 року, один з його попередників, Халіл Арсланов, також підозрювався у корупції.

"Корупція глибоко вкорінена в російське Міноборони, і є висока ймовірність нових арештів", - зазначає британська розвідка.

 

Затримання у Росії

Нагадаємо, у квітні 2024 року у Росії затримали заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова у справі про отримання великого хабаря. Його арештували, а ЗМІ повідомляли, що причиною затримання була не корупція, а державна зрада.

Джерело у спецслужбах повідомило РБК-Україна, що "викрити" Іванова допомогло ГУР Міноборони. У березні 2024 року кіберфахівці ГУР отримали службові документи заступника Шойгу і "злили" їх. Після цього Іванова затримали.

Також нещодавно у Росії затримали начальник головного управління зв'язку РФ Вадима Шамаріна.

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