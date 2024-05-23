У Москві заарештували заступника Герасимова

На території Росії продовжують затримувати високопоставлених генералів. Начальник головного управління зв'язку збройних сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарін заарештований на два місяці за великий хабар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Коммерсантъ ".

Шамарін також є заступником начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

Джерело видання серед силовиків повідомило, що у кримінальній справі генерал пройшов обшук. За його результатами Шамаріна доставили на допит до Головного військового слідчого управління Слідчого комітету Росії.

У суді повідомили, що Шамаріна заарештовано на два місяці у справі про отримання хабара в особливо великому розмірі.

Арешти генералів-хабарників

Нагадаємо, у Москві останнім часом заарештували вже кілька високопоставлених генералів. Зокрема, заступника міністра оборони Тимура Іванова було заарештовано у квітні за звинуваченням у корупції, а начальника штабу генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова заарештовано у травні за підозрою в участі у схемі хабарництва. Також у травні у справі про шахрайство було заарештовано колишнього командувача 58-ї армії Південного військового округу Івана Попова.

Крім того, Володимир Путін після вступу на п'ятий президентський термін звільнив Міністра оборони Сергій Шойгу, призначивши його секретарем РНБО. Микола Патрушев, який очолював Раду безпеки з 2008 року, став помічником Путіна.