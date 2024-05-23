ua en ru
Чт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Москві заарештували заступника Герасимова

Росія, Четвер 23 травня 2024 10:39
UA EN RU
У Москві заарештували заступника Герасимова Фото: Вадим Шамарін (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

На території Росії продовжують затримувати високопоставлених генералів. Начальник головного управління зв'язку збройних сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарін заарештований на два місяці за великий хабар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

Шамарін також є заступником начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

Джерело видання серед силовиків повідомило, що у кримінальній справі генерал пройшов обшук. За його результатами Шамаріна доставили на допит до Головного військового слідчого управління Слідчого комітету Росії.

У суді повідомили, що Шамаріна заарештовано на два місяці у справі про отримання хабара в особливо великому розмірі.

Арешти генералів-хабарників

Нагадаємо, у Москві останнім часом заарештували вже кілька високопоставлених генералів. Зокрема, заступника міністра оборони Тимура Іванова було заарештовано у квітні за звинуваченням у корупції, а начальника штабу генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова заарештовано у травні за підозрою в участі у схемі хабарництва. Також у травні у справі про шахрайство було заарештовано колишнього командувача 58-ї армії Південного військового округу Івана Попова.

Крім того, Володимир Путін після вступу на п'ятий президентський термін звільнив Міністра оборони Сергій Шойгу, призначивши його секретарем РНБО. Микола Патрушев, який очолював Раду безпеки з 2008 року, став помічником Путіна.

Детальніше про перестановки у Кремлі читайте у матеріалі РБК-Україна "Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Повістки на роботі. Як каратимуть роботодавців за порушення правил мобілізації
Повістки на роботі. Як каратимуть роботодавців за порушення правил мобілізації
DAILY
Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити