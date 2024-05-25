Британская разведка прогнозирует новые аресты среди чиновников Минобороны РФ

В сводке напомнили, что 23 мая в России за взяточничество был задержан заместитель председателя Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин. Этому предшествовали другие аресты российских чиновников.

Так, за коррупцию были задержаны заместитель министра обороны Тимур Иванов и главный кадровик Минобороны РФ Юрий Кузнецов.

Последний возглавлял директорат коммуникаций российского Минобороны с 2021 года, один из его предшественников Халил Арсланов также подозревался в коррупции.

"Коррупция глубоко укоренена в российском Минобороны, и высока вероятность новых арестов", - отмечает британская разведка.