Британская разведка прогнозирует новые аресты среди чиновников Минобороны РФ

Среди чиновников Министерства обороны России глубоко укоренена коррупция. В ближайшее время количество арестов чиновников-коррупционеров может возрасти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter (X).
В сводке напомнили, что 23 мая в России за взяточничество был задержан заместитель председателя Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин. Этому предшествовали другие аресты российских чиновников.
Так, за коррупцию были задержаны заместитель министра обороны Тимур Иванов и главный кадровик Минобороны РФ Юрий Кузнецов.
Последний возглавлял директорат коммуникаций российского Минобороны с 2021 года, один из его предшественников Халил Арсланов также подозревался в коррупции.
"Коррупция глубоко укоренена в российском Минобороны, и высока вероятность новых арестов", - отмечает британская разведка.
Напомним, в апреле 2024 года в России задержан заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, а по делу о получении большой взятки. Его арестовали, а СМИ сообщали, что причиной задержания была не коррупция, а государственная измена.
Источник в спецслужбах сообщил РБК-Украина, что "разоблачить" Иванова помогло ГУР Минобороны. В марте 2024 года киберспециалисты ГУР получили служебные документы заместителя Шойгу и "слили" их. После этого Иванов был задержан.
Также недавно в России был задержан начальник главного управления связи РФ Вадим Шамарин.
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