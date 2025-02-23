Британська розвідка проаналізувала динаміку боїв в Донецькій та Курській областях

Протягом останніх двох тижнів просування російських військ до Покровська було мінімальним. При цьому росіяни знову кинули на передову у Курській області війська КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).
Аналітики нагадали, що 20 лютого російський диктатор Володимир Путіна заявив, що нібито солдати російської 810-ї бригади перейшли на територію Сумської області з Курської області. Ця інформація не була підтверджена.
"Українські сили, ймовірно, утримують контроль над приблизно 400-450 квадратних кілометрів Курської області", - зазначає британська розвідка.
Також у Британії вказують, що сили КНДР повернулися на передові позиції в Курській області. Це сталося після тимчасового відходу, майже напевно, в першу чергу через те, що понад третину з 11 тисяч військовослужбовців КНДР у Курській області були вбиті або поранені.
Розвідка наголошує, що найбільше Росія тисне у Донецькій області. Війська РФ продовжують атакувати ключові міста - Покровськ, Часів Яр і Торецьк, а також намагається просунутися в менш урбанізовані райони на південній частині фронту, на північ і північний захід від Великої Новосілки.
"Протягом останніх двох тижнів просування російських військ до ключового логістичного вузла Донецької області - Покровська - було мінімальним. Українські сили, найімовірніше, ведуть боротьбу за Піщане, за 5 км на південний захід від Покровська, загальний контроль над яким наразі залишається незрозумілим", - йдеться у зведенні.
Нагадаємо, минулого тижня речник ОСУВ "Хортиця" підтвердив, що українські війська звільнили село Піщане поблизу Покровська. Також російські війська були потіснені з ще деяких населених пунктів поряд.
За словами речника, на Покровському напрямку відбувся певний "перелом".
Напередодні президент Володимир Зеленський заявив про покращення ситуації на Покровському напрямку, але він не уточнював деталі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.