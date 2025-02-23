Британская разведка проанализировала динамику боев в Донецкой и Курской областях

Аналитики напомнили, что 20 февраля российский диктатор Владимир Путина заявил, что якобы солдаты российской 810-й бригады перешли на территорию Сумской области из Курской области. Эта информация не была подтверждена.

"Украинские силы, вероятно, удерживают контроль над примерно 400-450 квадратных километров Курской области", - отмечает британская разведка.

Также в Британии указывают, что силы КНДР вернулись на передовые позиции в Курской области. Это произошло после временного отхода, почти наверняка, в первую очередь из-за того, что более трети из 11 тысяч военнослужащих КНДР в Курской области были убиты или ранены.

Разведка отмечает, что больше всего Россия давит в Донецкой области. Войска РФ продолжают атаковать ключевые города - Покровск, Часов Яр и Торецк, а также пытается продвинуться в менее урбанизированные районы на южной части фронта, к северу и северо-западу от Великой Новоселки.

"В течение последних двух недель продвижение российских войск к ключевому логистическому узлу Донецкой области - Покровску - было минимальным. Украинские силы, скорее всего, ведут борьбу за Песчаное, в 5 км к юго-западу от Покровска, общий контроль над которым пока остается непонятным", - говорится в сводке.