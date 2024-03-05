Британская разведка пояснила отказ Москвы направить танк "Армата" на фронт в Украине

Москва отказалась направлять на фронт в Украине свои новейшие танки "Армата" из-за боязни репутационного ущерба от их потерь, а также из-за их недостаточного количества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 4 марта Сергей Чемезов, глава российского военного концерна "Ростех", заявил, что самый современный российский основной боевой танк Т-14 "Армата" поступил на вооружение армии, но не будет направлен в Украину. Чемезов заявил, что это произошло из-за высокой стоимости, ограничивающей масштабное производство танков "Армата".

Танк "Армата" дебютировал в День Победы в 2015 году и заглох на репетиции. 1-я гвардейская танковая армия должна была получить танки "Армата" в 2021 году, однако маловероятно, что поставка в какие-либо передовые части произошла, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, танк "Армата" был замечен во время учений на юге России в декабре 2022 года, а кремлевские информационные агентства заявили, что он будет использоваться в Украине.

"На сегодняшний день почти наверняка известно, что Т-14 "Армата" не был переброшен в Украину. Весьма вероятно, это произошло из-за потенциального репутационного ущерба от потери "престижной" машины в бою и необходимости производства большего количества основных боевых танков, которую можно удовлетворить только за счет других вариантов", - отмечают в Минобороны Британии.

Танки "Армата"

Напомним, танк "Армата" больше всего известен тем, что он заглох посреди площади во время репетиции военного парада в мае 2015 года.

В марте 2023 года британская разведка сообщала, что подразделения 1-й гвардейской танковой армии, главного танкового соединения России, будут переоснащены танками Т-62, чтобы компенсировать прежние потери. Ранее армия должна была получить с 2021 года Т-14 "Армата" следующего поколения.

По данным Международного института стратегических исследований (Лондон), Россия потеряла более 3000 танков во время вторжения в Украину, что эквивалентно всему ее довоенному действующему арсеналу. Но она имеет на складах бронетехнику более низкого качества, которого хватит на три года.