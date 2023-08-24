Британська розвідка пояснила приїзд Путіна до штабу в Ростові, захопленого Пригожиним у червні

Мета приїзду Володимира Путіна до штабу в Ростові-на-Дону, захопленого під час заколоту Євгена Пригожина у червні, була продемонструвати свою владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, 19 серпня президент Володимир Путін здійснив рідкісний візит до штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, приблизно за 160 км від лінії фронту. У штабі розміщуються співробітники, які ведуть війну проти України.

За даними британської розвідки, Путін провів зустріч із вищими офіцерами, зокрема з начальником Генерального штабу генералом Валерієм Герасимовим, який продовжує командувати операцією в Україні.

"Група "Вагнера" ненадовго захопила штаб у червні 2023 року. Путін, швидше за все, хоче продемонструвати свою владу і представити найвище військове командування діючим у звичайному режимі", - зазначають у Міноборони Британії.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, бойовики "Вагнера" 24 червня швидко взяли під свій контроль Ростов-на-Дону і рушили у бік Москви, кинувши Путіну найсерйозніший виклик його влади з того часу, як він став верховним правителем Росії у 1999 році.

Люди вітали найманців Євгена Пригожина у Ростові. Сам Путін та його оточення втекли з Москви. Силовики або мовчали, або робили двозначні заяви.

Заколот був пригнічений в результаті угоди, укладеної за посередництвом президента Білорусі Олександра Лукашенка. З того часу Путін неодноразово дякував своїй армії та спецслужбам.

Проте 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак Embraer Legacy 600 із 10 людьми на борту. Росавіація опублікувала імена всіх пасажирів - там був Пригожин, командир ПВК "Вагнера" Дмитро Уткін та ще кілька найманців. Досі офіційно смерть Пригожина не підтвердили.

За даними Інституту вивчення війни, Путін, найімовірніше, наказав військовому командуванню збити літак Пригожина, намагаючись таким чином публічно відновити своє панування та помститися за приниження.