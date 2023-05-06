Британська розвідка пояснила, чому в Росії скасовують паради до 9 травня

У низці російських регіонів скасували паради до 9 травня. Ймовірно, керівництво РФ починає все більше відчувати загрозу через "атаки" безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка зазначає, що шість областей і 21 місто Росії, а також так звана "влада" Криму скасували паради до 9 травня. Кремль не буде проводити урочисте прийняття, а Москва обмежиться святкування у менших масштабах.

Крім того, у Росії скасували ходу "Безсмертного полку", під час якої несуть фотографії померлих ветеранів Другої світової війни, а також Армійські міжнародні ігри, під час яких проводять так званий "танковий біатлон".

"Час удару безпілотників по Кремлю за кілька днів до "Дня перемоги" свідчить про все більшу вразливість Росії до таких атак і майже напевно підвищив відчуття загрози з боку російського керівництва у зв'язку із заходами, присвяченими Дню перемоги",, - йдеться у повідомленні.

У розвідці вважають, що скасування заходів до 9 травня, ймовірно, може викликати хвилю невдоволення через війну в Україні.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що російські нафтові бази, де зберігається паливо, дуже вразливі для безпілотників.

Як повідомлялося, 3 травня в Росії заявили, що дрони "намагалися" атакувати Кремль. Москва звинуватила Україну.

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