Британська розвідка пояснила "бомбардування Воронежа" російською авіацією

Як наголошується у зведенні, військове відомство Росії заявило, що 2 січня один із їхніх літаків випустив боєприпас, пошкодивши дев'ять житлових будинків у Петропавлівці у Воронезькій області Росії.

Другий інцидент, 8 січня, стався зі скиданням некерованого боєприпасу ФАБ-250 над окупованим містом Рубіжне Луганської області в Україні та був підтверджений головою окупаційної адміністрації. Обидва випадки сталися під час бойових вильотів російських літаків.

За даними британської розвідки, раніше, 20 квітня 2023 року, російський літак Су-34 також здійснив "аномальне скидання авіаційних боєприпасів" над містом Білгород у Росії.

"Схильність Росії до інцидентів з боєприпасами, що зберігається, ймовірно, посилюється недостатньою підготовкою і втомою екіпажу, що призводить до поганого виконання тактичних дій під час місій", - зазначають у Міноборони Британії.

Скидання бомб російської авіації

Нагадаємо, 8 січня російська авіація завдала удару по вцілілим багатоповерхівкам тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області. Через численних свідків та велику кількість постраждалих НП не вдалося приховати.

Раніше, 2 січня, у Петропавлівці Воронезької області пролунали вибухи, якими знесло половину вулиці. У Москві заявили, що у російського літака, який пролітав над Воронезькою областю, "відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу".