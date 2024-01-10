Британская разведка пояснила участившиеся "бомбежки Воронежа" российской авиацией

Как отмечается в сводке, военное ведомство России заявило, что 2 января один из их самолетов выпустил боеприпас, повредив девять жилых домов в Петропавловке в Воронежской области России.

Второй инцидент, 8 января, произошел со сбросом неуправляемого боеприпаса ФАБ-250 над оккупированным городом Рубежное Луганской области Украины и был подтвержден главой оккупационной администрации. Оба случая произошли во время боевых вылетов российских самолетов.

По данным британской разведки, ранее, 20 апреля 2023 года, российский самолет Су-34 также совершил "аномальный сброс авиационных боеприпасов" над городом Белгород в России.

"Сохраняющаяся склонность России к инцидентам с боеприпасами, вероятно, усугубляется недостаточной подготовкой и усталостью экипажа, что приводит к плохому выполнению тактических действий во время миссий", - отмечают в Минобороны Британии.

Сбросы бомб российской авиации

Напомним, 8 января российская авиация нанесла удар по уцелевшим многоэтажкам временно оккупированного Рубежного Луганской области. Из-за многочисленных свидетелей и большого количества пострадавших ЧП не удалось скрыть.

Ранее, 2 января, в Петропавловке Воронежской области прогремели взрывы, которыми снесло половину улицы. В Москве заявили, что у российского самолета, который пролетал над Воронежской областью, "произошел нештатный сход авиационного боеприпаса".