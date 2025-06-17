Британська розвідка пояснила 50%-вий стрибок попиту на протези серед жителів Росії

Згідно з відкритими джерелами, на території Росії значно збільшилася кількість видаваних протезів. Особливо часто жителі країни втрачають руки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).

Як наголошується у зведенні, за даними Міністерством праці Росії, у 2024 році жителі країни з інвалідністю отримали близько 152,5 тисяч штучних кінцівок, що на 53% більше, ніж у 2023 році.

Зокрема, відзначено зростання на 75% з видачі протезів рук. Також повідомляється, що кількість виданих інвалідних візків збільшилася на 18% за той самий період.

Незалежне російське видання "Верстка" раніше повідомляло, що поранені російські солдати з ампутованими кінцівками змушені були довго чекати на необхідне протезування, йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія не справляється із забезпеченням необхідної медичної допомоги на лінії фронту, що, в свою чергу, призводить до збільшення кількості серйозних тривалих травм серед російських військовослужбовців.

"При цьому значне зростання кількості росіян з інвалідністю, а також поранених військовослужбовців у ширшому масштабі майже напевно матиме довготривалий негативний вплив як на медичні, так і на соціальні служби в Росії, ідеться у зведенні", - зазначають у Міноборони Британії.