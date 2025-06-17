Британська розвідка пояснила 50%-вий стрибок попиту на протези серед жителів Росії
Згідно з відкритими джерелами, на території Росії значно збільшилася кількість видаваних протезів. Особливо часто жителі країни втрачають руки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).
Як наголошується у зведенні, за даними Міністерством праці Росії, у 2024 році жителі країни з інвалідністю отримали близько 152,5 тисяч штучних кінцівок, що на 53% більше, ніж у 2023 році.
Зокрема, відзначено зростання на 75% з видачі протезів рук. Також повідомляється, що кількість виданих інвалідних візків збільшилася на 18% за той самий період.
Незалежне російське видання "Верстка" раніше повідомляло, що поранені російські солдати з ампутованими кінцівками змушені були довго чекати на необхідне протезування, йдеться в повідомленні.
За даними британської розвідки, Росія не справляється із забезпеченням необхідної медичної допомоги на лінії фронту, що, в свою чергу, призводить до збільшення кількості серйозних тривалих травм серед російських військовослужбовців.
"При цьому значне зростання кількості росіян з інвалідністю, а також поранених військовослужбовців у ширшому масштабі майже напевно матиме довготривалий негативний вплив як на медичні, так і на соціальні служби в Росії, ідеться у зведенні", - зазначають у Міноборони Британії.
Мільйон убитих і поранених
Нагадаємо, Російська армія втратила 1 млн осіб убитими і пораненими від початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.
За даними британської розвідки, безповоротні бойові втрати (вбиті, зниклі безвісти і важко поранені) наразі становлять від 400 до 500 тисяч осіб.
За даними "Левада-центру", серед жителів Росії в травні 2025 року рівень підтримки війни досяг 80%. Раніше такий рівень було зафіксовано в березні 2022 року і в лютому 2025 року. Одночасно з цим, мінімальних значень досягла частка опитаних, які проти війни з Україною - 13%.
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