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Британська розвідка пояснила 50%-вий стрибок попиту на протези серед жителів Росії

Росія, Вівторок 17 червня 2025 15:58
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Британська розвідка пояснила 50%-вий стрибок попиту на протези серед жителів Росії Фото: жителі Росії втрачають на війні руки і ноги (росЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Згідно з відкритими джерелами, на території Росії значно збільшилася кількість видаваних протезів. Особливо часто жителі країни втрачають руки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).

Як наголошується у зведенні, за даними Міністерством праці Росії, у 2024 році жителі країни з інвалідністю отримали близько 152,5 тисяч штучних кінцівок, що на 53% більше, ніж у 2023 році.

Зокрема, відзначено зростання на 75% з видачі протезів рук. Також повідомляється, що кількість виданих інвалідних візків збільшилася на 18% за той самий період.

Незалежне російське видання "Верстка" раніше повідомляло, що поранені російські солдати з ампутованими кінцівками змушені були довго чекати на необхідне протезування, йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія не справляється із забезпеченням необхідної медичної допомоги на лінії фронту, що, в свою чергу, призводить до збільшення кількості серйозних тривалих травм серед російських військовослужбовців.

"При цьому значне зростання кількості росіян з інвалідністю, а також поранених військовослужбовців у ширшому масштабі майже напевно матиме довготривалий негативний вплив як на медичні, так і на соціальні служби в Росії, ідеться у зведенні", - зазначають у Міноборони Британії.

Мільйон убитих і поранених

Нагадаємо, Російська армія втратила 1 млн осіб убитими і пораненими від початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

За даними британської розвідки, безповоротні бойові втрати (вбиті, зниклі безвісти і важко поранені) наразі становлять від 400 до 500 тисяч осіб.

За даними "Левада-центру", серед жителів Росії в травні 2025 року рівень підтримки війни досяг 80%. Раніше такий рівень було зафіксовано в березні 2022 року і в лютому 2025 року. Одночасно з цим, мінімальних значень досягла частка опитаних, які проти війни з Україною - 13%.

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