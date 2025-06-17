Британская разведка пояснила 50%-ный скачок спроса на протезы среди жителей России
Согласно открытым источникам, на территории России значительно увеличилось количество выдаваемых протезов. Особенно часто жители страны теряют руки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).
Как отмечается в сводке, по данным Министерством труда России, в 2024 году жители страны с инвалидностью получили около 152,5 тысяч искусственных конечностей, что на 53% больше, чем в 2023 году.
В том числе отмечен рост на 75% по выдаче протезов рук. Также сообщается, что количество выданных инвалидных колясок увеличилось на 18% за тот же период.
Независимое российское издание "Верстка" ранее сообщало, что раненые российские солдаты с ампутированными конечностями вынуждены были долго ждать необходимое протезирование, говорится в сообщении.
По данным британской разведки, Россия не справляется с обеспечением необходимой медицинской помощи на линии фронта, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества серьезных длительных травм среди российских военнослужащих.
"При этом значительный рост числа россиян с инвалидностью, а также раненых военнослужащих в более широком масштабе почти наверняка окажет долговременное негативное влияние как на медицинские, так и на социальные службы в России, говорится в сводке", - отмечают в Минобороны Британии.
Миллион убитых и раненых
Напомним, Российская армия потеряла 1 млн человек убитыми и ранеными с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
По данным британской разведки, безвозвратные боевые потери (убитые, пропавшие без вести и тяжело раненые) на данный момент составляют от 400 до 500 тысяч человек.
По данным "Левада-центра", среди жителей России в мае 2025 года уровень поддержки войны достиг 80%. Ранее такой уровень был зафиксирован в марте 2022 года и в феврале 2025 года. Одновременно с этим, минимальных значений достигла доля опрошенных, которые против войны с Украиной - 13%.
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