Британська розвідка попередила про нову приховану загрозу з боку Росії

Західні спецслужби фіксують розширення прихованих загроз з боку Москви. Йдеться не про пряме військове зіткнення, а про системну дестабілізацію через специфічні методи впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Independent.

Нова глава британської розвідки MI6 Блез Метревелі попередила про комплексну небезпеку, яка походить від Росії.

За її оцінкою, Кремль цілеспрямовано формує так званий "експорт хаосу", просуваючи нестабільність за межі власних кордонів.

Володимир Путін, як зазначається, свідомо руйнує усталені негласні правила конфліктів, формуючи епоху невизначеності.

Тактика "сірої зони"

У публікації підкреслюється, що йдеться не про відкриті удари, а про дії в "сірій зоні" - прихованих операціях, які складно безпосередньо пов'язати з державою-ініціатором.

"Ми всі знаємо про існування запланованих диверсій, убивств, хакерських атак, кіберзлочинності та атак дронів. Такі концепції добре відомі і міцно вкоренилися в суспільній свідомості", - йдеться в публікації.

Ставка на посередників

Експерти з безпеки звертають увагу на новий елемент цієї стратегії - активне залучення приватних осіб, компаній і неформальних структур, які діють в інтересах Росії приховано.

Як приклад наводиться Ян Марсалек, колишній операційний директор Wirecard, який, за даними ЗМІ, майже десятиліття співпрацював із російським ГРУ.

Вербування виконавців

Окремо згадується випадок із Діланом Ерлом, причетним до підпалу складу в східному Лондоні з гуманітарною допомогою для України. Як повідомляється, він був завербований онлайн структурами, пов'язаними з ПВК "Вагнер".

Готовність Європи

Видання підкреслює, що масштаби такої прихованої мережі дають змогу завдавати шкоди вразливим об'єктам без прямої відповідальності.

"Коли ми думаємо про російську агресію і спроби посіяти розбрат серед західних союзників, нам слід розширити наше уявлення про те, наскільки далеко Кремль готовий зайти у всіх сферах життя, щоб викликати руйнування і поширити занепокоєння", - пише видання.

На тлі наближення п'ятого року війни в Україні активність у цьому напрямі, за оцінками аналітиків, лише посилюватиметься, і європейським країнам слід враховувати цей фактор під час планування безпеки.