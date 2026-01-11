Британская разведка предупредила о новой скрытой угрозе со стороны России

Западные спецслужбы фиксируют расширение скрытых угроз со стороны Москвы. Речь идет не о прямом военном столкновении, а о системной дестабилизации через специфические методы влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания Independent.

Новая глава британской разведки MI6 Блез Метревели предупредила о комплексной опасности, исходящей от России.

По ее оценке, Кремль целенаправленно формирует так называемый "экспорт хаоса", продвигая нестабильность за пределы собственных границ.

Владимир Путин, как отмечается, сознательно разрушает устоявшиеся негласные правила конфликтов, формируя эпоху неопределенности.

Тактика "серой зоны"

В публикации подчеркивается, что речь идет не об открытых ударах, а о действиях в "серой зоне" — скрытых операциях, которые сложно напрямую связать с государством-инициатором.

"Мы все знаем о существовании запланированных диверсий, убийств, хакерских атак, киберпреступности и атак дронов. Такие концепции хорошо известны и прочно укоренились в общественном сознании", — говорится в публикации.

Ставка на посредников

Эксперты по безопасности обращают внимание на новый элемент этой стратегии — активное привлечение частных лиц, компаний и неформальных структур, которые действуют в интересах России скрытно.

В качестве примера приводится Ян Марсалек, бывший операционный директор Wirecard, который, по данным СМИ, почти десятилетие сотрудничал с российским ГРУ.

Вербовка исполнителей

Отдельно упоминается случай с Диланом Эрлом, причастным к поджогу склада в восточном Лондоне с гуманитарной помощью для Украины. Как сообщается, он был завербован онлайн структурами, связанными с ЧВК "Вагнер".

Готовность Европы

Издание подчеркивает, что масштабы такой скрытой сети позволяют наносить урон уязвимым объектам без прямой ответственности.

"Когда мы думаем о российской агрессии и попытках посеять раздор среди западных союзников, нам следует расширить наше представление о том, насколько далеко Кремль готов зайти во всех сферах жизни, чтобы вызвать разрушения и распространить беспокойство", — пишет издание.

На фоне приближения пятого года войны в Украине активность в этом направлении, по оценкам аналитиков, будет только усиливаться, и европейским странам следует учитывать этот фактор при планировании безопасности.