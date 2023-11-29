Британська розвідка попередила про небезпеку 500-кілограмових російських касетних бомб

Як зазначається у зведенні, залежно від варіанту кожна РБК-500 викидає приблизно від 100 до 350 суббоєприпасів. У свою чергу, кожен суббоєприпас зазвичай вибухає або сотнями високошвидкісних уламків, або одним більшим протитанковим зарядом.

Повідомляється, що РБК-500 було розгорнуто проти українських сил біля Вугледар та біля Авдіївки на Донеччині.

За даними британської розвідки, існує реальна ймовірність того, що, як і у випадку з іншими бомбами, що скидаються з повітря, Росія нещодавно інтегрувала в РБК-500 комплект керованого плануючого пристрою UMPC. Це дозволяє літаку-носію скидати боєприпас на багато кілометрів від мети.

"Російські комплекти плануючих бомб загалом мають низьку точність. Однак завдяки великій кількості суббоєприпасів одиночна РБК-500 може діяти на площі в кілька сотень метрів, збільшуючи ймовірність завдання будь-якої шкоди визначеній меті", - зазначають у Міноборони Британії.

Касетні боєприпаси

Це тип бойового запасу, при розриві якого викидаються так звані суббоєприпаси (меншого розміру). Зазвичай вони застосовуються для знищення особового складу та техніки. Можуть використовуватися для руйнування злітно-посадкових смуг та ліній електропередач.

Україна багато місяців домагалася постачання касетних боєприпасів із США. У липні 2023 року Вашингтон почав передавати їх Києву. Як заявив американський президент Джо Байден, такі снаряди допоможуть військовим ЗСУ продовжити контрнаступ.

Касетні боєприпаси добре зарекомендували себе на полі бою проти російських військ. Крім того, у жовтні США передали Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами дальністю до 160 км, завдяки яким ЗСУ змогли завдати ударів по тилах російських військ, зокрема, по аеродромах Луганську та Бердянську.