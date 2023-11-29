Британская разведка предупредила об опасности 500-килограммовых российских кассетных бомб

Как отмечается сводке, в зависимости от варианта каждая РБК-500 выбрасывает примерно от 100 до 350 суббоеприпасов. В свою очередь, каждый суббоеприпас обычно взрывается либо сотнями высокоскоростных осколков, либо одним, более крупным противотанковым зарядом.

Сообщается, что РБК-500 были развернуты против украинских сил возле Угледар и возле Авдеевки в Донецкой области.

По данным британской разведки, существует реальная вероятность того, что, как и в случае с другими бомбами, сбрасываемыми с воздуха, Россия недавно интегрировала в РБК-500 комплект управляемого планирующего устройства UMPC. Это позволяет самолету-носителю сбрасывать боеприпас на многие километры от цели.

"Российские комплекты планирующих бомб в целом имеют низкую точность. Однако благодаря большому количеству суббоеприпасов одиночная РБК-500 может оказывать воздействие на площади в несколько сотен метров, увеличивая вероятность нанесения хоть какого-то ущерба намеченной цели", - отмечают в Минобороны Британии.

Кассетные боеприпасы

Это тип боевого припаса, при разрыве которого выбрасываются так называемые суббоеприпасы (меньшего размера). Обычно они применяются для уничтожения личного состава и техники. Могут использоваться для разрушения взлетно-посадочных полос и линий электропередач.

Украина многие месяцы добивалась поставок кассетных боеприпасов из США. В июле 2023 года Вашингтон начал передавать их Киеву. Как заявил американский президент Джо Байден, такие снаряды помогут военным ВСУ продолжить контрнаступление.

Кассетные боеприпасы хорошо зарекомендовали себя на поле боя против российских войск. Кроме того, в октябре США передали Украине ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами дальностью до 160 км, благодаря которым ВСУ смогли нанести удары по тылам российских войск, в частности, по аэродромам Луганске и Бердянске.