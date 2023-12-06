Британська розвідка попередила про небезпечні модифікації "шахедів"

Як наголошується у зведенні, з середини 2023 року Росія почала виробляти свої дрони, аналогічні іранським "шахедам". Зараз Росія намагається внести покращення в конструкції дронів на основі досвіду експлуатації.

Зокрема, наприкінці листопада повідомлялося, що збитий БПЛА був оснащений українською SIM-карткою та модемом 4G. "Ймовірно, це російська імпровізована модифікація, покликана покращити наведення в реальному часі з використанням вишок стільникового зв'язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, існує реальна можливість того, що Москва також намагається обійти українські заходи радіоелектронної боротьби. Деякі інші дрони-камікадзе російського виробництва, ймовірно, мають чорний колір, що ускладнює візуальне розпізнавання дронів, що наближаються, в нічний час.

"Росія все частіше використовує дрони-камікадзе у великих нальотах, намагаючись обрушити українську ППО. Однак Україна продовжує успішно нейтралізувати більшу їхню частину", - зазначають у Міноборони Британії.

Небезпека "шахедів"

Як повідомив в інтерв’ю РБК-Україна речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, російські "шахеди" є складною ціллю для винищувачів, оскільки вони летять низько та повільно.

"Так, для винищувачів їх складніше збивати. Але що стосується інших засобів - то не можна сказати, що їх складніше вразити, ніж крилаті ракети. Обидві цілі складні. Обидві цілі створені для того, щоб долати систему ППО. Усе залежить від обставин, від умов, від місцевості", - розповів Ігнат.

За даними британської розвідки, Росія використовує дрони-камікадзе для масованих атак на територію України з метою послабити систему ППО. Однією з цілей Росії, ймовірно, було послабити протиповітряну оборону України, щоб сформувати бойовий простір перед будь-якою погодженою зимовою кампанією ударів по енергетичній інфраструктурі України.