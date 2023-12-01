Ігнат про українську SIM-карту в "Шахеді": спеціалісти вже вивчають

У одному з дронів-камікадзе "Шахед", які Росія запускає по території нашої країни, було знайдено SIM-карту українського оператора "Київстар". Наразі спеціалісти вивчають, як карта опинилася у ворожому безпілотнику і навіщо вона там взагалі потрібна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Спеціалісти вже вивчають. Зрозуміло, що все що знаходиться вивчається спеціалістами й не завжди потрібно це видавати, чи знаємо ми щось, чи не знаємо. Але такі випадки є. Вони оприлюднені", - сказав Ігнат.

За його словами, наразі з'ясовується, навіщо в російських дронах потрібна SIM-карта.

"(З'ясовується - ред.) що можна робити, маючи власне SIM-карту і доступ до мережі Інтернет. Чи можна здійснювати маніпуляції з певними дронами. Профільні спеціалісти з цим розбираються. Я думаю, що вони зроблять певні висновки", - розповів речник.

Він зазначив, що ворог безумовно удосконалює своє озброєння. Це стосується як стрілецького озброєння, так і безпілотників.

"Зокрема, (росіяни - ред.) фарбують у чорний колір світлі "Шахеди", щоб ускладнити їх виявлення. Але ППО вже пристосовується і до таких ворожих так званих "модернізацій" і дає результат", - додав Ігнат.

Що передувало

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що у російських дронах, які країна агресор запускає по території України, було знайдено SIM-карту українського оператора.

За попередніми даними, РФ використовує SIM-карти оператора "Київстар".

Це нібито дозволяє росіянам використовувати мобільну мережу оператора для відстеження місцезнаходження безпілотника, а також для зміни траєкторії його польоту.

У самій компанії також відреагували на поширену інформацію. Там заявили, що вже співпрацюють з правоохоронними органами для того, щоб "унеможливити повторення ситуації в майбутньому".