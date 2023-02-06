Британська розвідка показала свіжу карту бойових дій в Україні
На сході Україні тривають запеклі бої відразу на декількох напрямках. Кремлівські війська намагаються повністю захопити Донецьку та Луганську області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
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Згідно з картою бойових дій від британської розвідки, тяжкі бої тривають на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ.
Загарбники посилюють штурми, аби оточити ЗСУ у Бахмуті, проте значних просувань ворога не зафіксовано.
Також тривають локальні бої у Запорізькій області. Окупанти обстрілюють всю лінію фронту на сході та півдні України. Під удар потрапляють не лише позиції військових, але й цивільні.
Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони, росіяни можуть піти у наступ на трьох напрямках - у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.
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