Британська розвідка показала свіжу карту бойових дій в Україні

На сході Україні тривають запеклі бої відразу на декількох напрямках. Кремлівські війська намагаються повністю захопити Донецьку та Луганську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Також тривають локальні бої у Запорізькій області. Окупанти обстрілюють всю лінію фронту на сході та півдні України. Під удар потрапляють не лише позиції військових, але й цивільні.

Загарбники посилюють штурми, аби оточити ЗСУ у Бахмуті, проте значних просувань ворога не зафіксовано.

Згідно з картою бойових дій від британської розвідки, тяжкі бої тривають на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони, росіяни можуть піти у наступ на трьох напрямках - у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

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