ua ru
Пн, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британская разведка показала свежую карту боевых действий в Украине

Новина українською →
Украина, Понедельник 06 февраля 2023 12:52
Британская разведка показала свежую карту боевых действий в Украине Фото: британская разведка обновила карту войны в Украине на 6 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои сразу на нескольких направлениях. Кремлевские войска пытаются полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Нажмите на карту, чтобы увидеть подробнее

Британская разведка показала свежую карту боевых действий в Украине

Согласно карте боевых действий от британской разведки, тяжелые бои продолжаются на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск.

Захватчики усиливают штурмы, чтобы окружить ВСУ в Бахмуте, однако значительное продвижения врага не зафиксировано.

Также продолжаются локальные бои в Запорожской области. Оккупанты обстреливают всю линию фронта на востоке и юге Украины. Под удар попадают не только позиции военных, но и гражданские.

Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны, россияне могут пойти в наступление на трех направлениях - в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Война в Украине Война России против Украины
NEWS
В Украине продлят военное положение и мобилизацию: Зеленский внес в Раду законопроекты
В Украине продлят военное положение и мобилизацию: Зеленский внес в Раду законопроекты
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России