Британская разведка показала свежую карту боевых действий в Украине

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои сразу на нескольких направлениях. Кремлевские войска пытаются полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Также продолжаются локальные бои в Запорожской области. Оккупанты обстреливают всю линию фронта на востоке и юге Украины. Под удар попадают не только позиции военных, но и гражданские.

Захватчики усиливают штурмы, чтобы окружить ВСУ в Бахмуте, однако значительное продвижения врага не зафиксировано.

Согласно карте боевых действий от британской разведки, тяжелые бои продолжаются на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск.

Нажмите на карту, чтобы увидеть подробнее

Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны, россияне могут пойти в наступление на трех направлениях - в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.