Британська розвідка показала потоплений Україною на Каспії корабель із "Шахедами"

Удар по порту Оля

Генштаб України повідомив, що 14 серпня 2025 року українські сили завдали удару безпілотником по російському вантажному судну в порту Оля на Каспійському морі. Судно перевозило обладнання та боєприпаси з Ірану, включно з деталями для дронів. Унаслідок атаки корабель виявився частково затопленим.

Супутникові знімки від 19 серпня показують, що Росія намагається врятувати вантаж, що залишився. За даними Генштабу України, порт Оля є ключовим логістичним вузлом для постачань іранського озброєння на Росію.



Значення удару

Удар було завдано на відстані близько 640 км від кордону України. Це підкреслює регулярні атаки українських безпілотників углиб російської території та складнощі ППО РФ у захисті військових і промислових об'єктів.

За даними британської розвідки, Україна продовжує нарощувати можливості своїх БПЛА, що ускладнює Росії утримання контролю над логістичними каналами. Пошкодження судна в Оле стало частиною цієї стратегії.

Роль Ірану у війні

Іран постачає Росії артилерійські боєприпаси, балістичні ракети і значні обсяги ударних дронів-камікадзе. Також Тегеран активно підтримує виробництво таких дронів у самій Росії.

Залежність Москви від іранських поставок у 2025 році знизилася, оскільки РФ наростила власне виробництво БПЛА. Однак удари по транспортуванню показують, що маршрути співпраці залишаються вразливими, зазначають у Міноборони Британії.