Британская разведка показала потопленный Украиной на Каспии корабль с "Шахедами"

Удар по порту Оля

Генштаб Украины сообщил, что 14 августа 2025 года украинские силы нанесли удар беспилотником по российскому грузовому судну в порту Оля на Каспийском море. Судно перевозило оборудование и боеприпасы из Ирана, включая детали для дронов. В результате атаки корабль оказался частично затоплен.

Спутниковые снимки от 19 августа показывают, что Россия пытается спасти оставшийся груз. По данным Генштаба Украины, порт Оля является ключевым логистическим узлом для поставок иранского вооружения на Россию.



Значение удара

Удар был нанесен на расстоянии около 640 км от границы Украины. Это подчеркивает регулярные атаки украинских беспилотников вглубь российской территории и сложности ПВО РФ в защите военных и промышленных объектов.

По данным британской разведки, Украина продолжает наращивать возможности своих БПЛА, что усложняет России удержание контроля над логистическими каналами. Повреждение судна в Оле стало частью этой стратегии.

Роль Ирана в войне

Иран поставляет России артиллерийские боеприпасы, баллистические ракеты и значительные объемы ударных дронов-камикадзе. Также Тегеран активно поддерживает производство таких дронов в самой России.

Зависимость Москвы от иранских поставок в 2025 году снизилась, так как РФ нарастила собственное производство БПЛА. Однако удары по транспортировке показывают, что маршруты сотрудничества остаются уязвимыми, отмечают в Минобороны Британии.