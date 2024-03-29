Британська розвідка показала наслідки останніх ударів по Севастополю

Як зазначається у зведенні, 24 березня ВПС України завдали низки ударів по всьому Криму. Однією з цілей був центр зв'язку Чорноморського флоту, що у Севастополі. Аналіз зображень показав, що одна будівля була структурно пошкоджена, включаючи часткове обвалення даху, а ще дві будівлі постраждали від вибуху.

Внаслідок ударів також було пошкоджено десантний та розвідувальний кораблі, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, через такі удари дорожчі російські судна, які зазвичай використовували б портову інфраструктуру Севастополя, були змушені перебратися на альтернативні портові об'єкти далі на схід.

"Незважаючи на спроби Росії обмежити свої втрати, Україна продовжує демонструвати успіхи у скороченні здатності Чорноморського флоту діяти у регіоні", - зазначають у Міноборони Британії.