Британская разведка показала последствия последних ударов по Севастополю

Российское командование было вынуждено увести дорогие корабли из Севастополя. Украина продолжает ликвидировать оставшиеся суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, 24 марта ВВС Украины нанесли ряд ударов по всему Крыму. Одной из целей был центр связи Черноморского флота, расположенный в Севастополе. Анализ изображений показал, что одно здание было структурно повреждено, включая частичное обрушение крыши, а еще два здания пострадали от взрыва.
В результате ударов также были повреждены десантный и разведывательный корабли, говорится в сообщении.
По данным британской разведки, из-за ударов такого рода более дорогие российские суда, которые обычно использовали бы портовую инфраструктуру Севастополя, были вынуждены перебраться на альтернативные портовые объекты дальше на восток.
"Несмотря на попытки России ограничить свои потери, Украина продолжает демонстрировать успехи в сокращении способности Черноморского флота действовать в регионе", - отмечают в Минобороны Британии.
Ранее британская разведка сообщала, что после серии значительных потерь российских кораблей в Черном море изменили командующий Черноморским флотом и главком ВМФ РФ
В настоящее время военное ведомство России ищет способы сохранить флот в Черном море Операции кораблей ограничены, а защита от дронов усилена.
По данным британской разведки, методы маскировки российских военных кораблей в Черном море вряд ли принесут результаты и снизят потери флота.