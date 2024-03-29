Британская разведка показала последствия последних ударов по Севастополю

Как отмечается в сводке, 24 марта ВВС Украины нанесли ряд ударов по всему Крыму. Одной из целей был центр связи Черноморского флота, расположенный в Севастополе. Анализ изображений показал, что одно здание было структурно повреждено, включая частичное обрушение крыши, а еще два здания пострадали от взрыва.

В результате ударов также были повреждены десантный и разведывательный корабли, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, из-за ударов такого рода более дорогие российские суда, которые обычно использовали бы портовую инфраструктуру Севастополя, были вынуждены перебраться на альтернативные портовые объекты дальше на восток.

"Несмотря на попытки России ограничить свои потери, Украина продолжает демонстрировать успехи в сокращении способности Черноморского флота действовать в регионе", - отмечают в Минобороны Британии.