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Британська розвідка показала актуальну мапу боїв в Україні: що змінилося

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П'ятниця 04 листопада 2022 13:22
Британська розвідка показала актуальну мапу боїв в Україні: що змінилося Фото: ЗСУ продовжують атакувати окупантів у Харківській та Херсонській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові продовжують атакувати позиції російських окупантів на Херсонському та Луганському напрямках. Росіяни, у свою чергу, намагаються наступати під Донецьком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Так, згідно з даними британської розвідки, українські бійці продовжують контрнаступні дії на півдні та сході. У Херсонській області ЗСУ атакую позиції росіян з боку Миколаївської області, в районі Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра. Тим часом у Харківській області наступ проходить вздовж річки Оскіл у бік Кремінної та Сватового.

Російські війська, у свою чергу, намагаються зламати оборону ЗСУ біля Бахмута в Донецькій області. Там тривають запеклі бої, проте успіхів ворог не має.

Британська розвідка показала актуальну мапу боїв в Україні: що змінилося

Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли, що Росія прагне захопити Бахмут і Соледар, щоб досягти будь-яких успіхів на фронті після низки поразок. Таким чином окупанти могли б заявити про так зване "звільнення" Донбасу.

Крім того, окупанти намагаються оточити українських бійців біля Вугледару. Ця ділянка залишається найскладнішою на Бахмутському напрямі.

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