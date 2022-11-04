Британська розвідка показала актуальну мапу боїв в Україні: що змінилося
Українські військові продовжують атакувати позиції російських окупантів на Херсонському та Луганському напрямках. Росіяни, у свою чергу, намагаються наступати під Донецьком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.
Так, згідно з даними британської розвідки, українські бійці продовжують контрнаступні дії на півдні та сході. У Херсонській області ЗСУ атакую позиції росіян з боку Миколаївської області, в районі Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра. Тим часом у Харківській області наступ проходить вздовж річки Оскіл у бік Кремінної та Сватового.
Російські війська, у свою чергу, намагаються зламати оборону ЗСУ біля Бахмута в Донецькій області. Там тривають запеклі бої, проте успіхів ворог не має.
Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли, що Росія прагне захопити Бахмут і Соледар, щоб досягти будь-яких успіхів на фронті після низки поразок. Таким чином окупанти могли б заявити про так зване "звільнення" Донбасу.
Крім того, окупанти намагаються оточити українських бійців біля Вугледару. Ця ділянка залишається найскладнішою на Бахмутському напрямі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.