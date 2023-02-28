UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні: що відбувається на фронтах

Фото: британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Найскладнішою точкою фронту залишається Бахмутський напрямок. Російські війська тиснуть на українських захисників, які стійко тримають оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Куп’янському, Лиманському та Шахтарському напрямках. Так, за минулу добу українські військові відбили понад 60 ворожих атак на цих напрямках.

У районі Бахмуту нарощується інтенсивність штурмових дій. Під час наступальних дій росіяни використовують тактику виснаження і тотального руйнування.

Тим часом ворог намагається прорвати українську оборону на Сватівському напрямку за допомогою важкої техніки, проте успіху не досягає.

В інших регіонах ситуація залишається стабільна. Окупанти продовжують завдавати ударів по мирних містах та селах у Херсонській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Як повідомлялося раніше, Служби безпеки Латвії зазначила, що бойові дії на в України триватимуть щонайменше протягом 2023 року. Обидві сторони будуть використовувати можливості для наступу, якщо такі будуть.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяВійна Росії проти України