Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні: що відбувається на фронтах

Загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Куп’янському, Лиманському та Шахтарському напрямках. Так, за минулу добу українські військові відбили понад 60 ворожих атак на цих напрямках.

У районі Бахмуту нарощується інтенсивність штурмових дій. Під час наступальних дій росіяни використовують тактику виснаження і тотального руйнування.

Тим часом ворог намагається прорвати українську оборону на Сватівському напрямку за допомогою важкої техніки, проте успіху не досягає.

В інших регіонах ситуація залишається стабільна. Окупанти продовжують завдавати ударів по мирних містах та селах у Херсонській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Як повідомлялося раніше, Служби безпеки Латвії зазначила, що бойові дії на в України триватимуть щонайменше протягом 2023 року. Обидві сторони будуть використовувати можливості для наступу, якщо такі будуть.

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