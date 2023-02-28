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Війна в Україні триватиме щонайменше до кінця 2023 року, - Служба безпеки Латвії

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Вівторок 28 лютого 2023 13:55
Війна в Україні триватиме щонайменше до кінця 2023 року, - Служба безпеки Латвії Фото: бойові дії в Україні триватимуть щонайменше до кінця 2023 року (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Бойові дії на території України триватимуть щонайменше протягом 2023 року. Обидві сторони скористаються можливістю для наступу, якщо вони виникнуть.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Служби безпеки Латвії.

Росія досі не змінила свої стратегічні цілі, у зв'язку з чим Кремль планує відновити новий наступ після перепочинку взимку. Водночас диктаторський режим розглядає можливість відновлення наступу на Київ, оскільки повна окупація Донбасу є мінімальною тактичною метою.

"Відновлення мирних переговорів наразі неможливе - Росія не готова покинути територію України, а Україна не готова до територіальних втрат. Сигнали, які надсилає Росія про готовність до відновлення переговорів, можна розцінювати як блеф. Росія буде головним бенефіціаром будь-якого перемир'я. Їй потрібен час, щоб перегрупуватися і підготуватися", - зазначається в документі.

Тим часом для перемоги України необхідна значно більша військова підтримка Заходу. Наразі сторонам не вистачає зброї й боєприпасів, у зв'язку з чим одним з найважливіших факторів, що вплине на подальший розвиток війні буде здатність якнайшвидше їх виробляти. Також на бойові дії впливатимуть здатність рекрутувати додаткових солдатів і фінансово-економічна ситуація в обох країнах.

"У 2023 році Україна продовжить звертатися до міжнародної спільноти з проханням не допустити настання втоми від війни. Росія продовжуватиме докладати зусиль для підриву західної підтримки України, намагаючись розколоти Захід і продовжуючи поширювати ядерні погрози", - йдеться в документі.

Ризик застосування Росією ядерної зброї є низьким, оскільки це може призвести до прямого втручання Заходу у війну. Також це відштовхне від Кремля дружні країни, такі як Китай або ж Індію.

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