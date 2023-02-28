Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине: что происходит на фронтах

Захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Купянском, Лиманском и Шахтерском направлениях. Так, за прошедшие сутки украинские военные отразили более 60 вражеских атак на этих направлениях.

В районе Бахмута увеличивается интенсивность штурмовых действий. Во время наступательных действий россияне используют тактику истощения и тотального разрушения.

Между тем, враг пытается прорвать украинскую оборону на Сватовском направлении с помощью тяжелой техники, однако успеха не достигает.

В других регионах ситуация остается стабильной. Оккупанты продолжают наносить удары по мирным городам и селам в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Как сообщалось ранее, Службы безопасности Латвии отметила, что боевые действия на Украине будут продолжаться по меньшей мере в течение 2023 года. Обе стороны будут использовать возможности для наступления, если таковые будут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.