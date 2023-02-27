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Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні

Фото: британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ситуація на фронті залишається напруженою. Найзапекліші бойові дії проходять у Донецькій та Луганській областях. Російські окупанти намагаються проводити наступальні дії, та українські захисники дають їм відсіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах.

При цьому українські захисники тримають стійку оборону та не дають ворогові просунуться. За добу вони відбили 81 ворожу атаку на цих напрямках.

В інших регіонах ситуація стабільна. Загарбники продовжують завдавати ударів по мирних містах та селах у Херсонській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили.

Окрім того, останніми днями в Луганській області посилилися ворожі атаки. Росіяни проводять штурми, йдучи малими групами.

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Війна Росії проти УкраїниВеликобританія