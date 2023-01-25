Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні

За даними карти, окупанти намагаються прорвати позиції українських бійців у Донецькій та Луганській областях - у районі Кремінної, Сватового та Бахмута. Біля останнього тривають активні бойові дії. Там противник зосередив велику кількість сил та продовжує штурмувати українські позиції.

Тим часом українські військові покинули Соледар та закріпилися на заздалегідь підготовлених позиціях. Окрім того, наші захисники завдають контратакуючих ударів у районі Кремінної.

До того ж, у Запорізькій та Херсонській областях продовжуються артилерійські дуелі. Українські військові завдають точних ударів по тилових позиціях ворога.

Як повідомлялося раніше, росіяни з великими втратами наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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