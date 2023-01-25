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Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине

Фото: британская разведка показала актуальную карту войны в Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска не оставляют попыток ведения наступательных действий на востоке Украины. Сегодня стало известно, что украинские защитники отошли от Соледара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

По данным карты, оккупанты пытаются прорвать позиции украинских бойцов в Донецкой и Луганской областях - в районе Кременной, Сватового и Бахмута. У последнего продолжаются активные боевые действия. Там противник сосредоточил множество сил и продолжает штурмовать украинские позиции.

Тем временем, украинские военные покинули Соледар и закрепились на заранее подготовленных позициях. Кроме того, наши защитники наносят контратакующие удары в районе Кременной.

К тому же, в Запорожской и Херсонской областях продолжаются артиллерийские дуэли. Украинские военные наносят точные удары по тыловым позициям врага.

Как сообщалось ранее, россияне с большими потерями наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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ВеликобританияВойна России против УкраиныКарта боевых действий