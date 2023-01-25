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Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні

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Середа 25 січня 2023 16:35
Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні Фото: британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська не полишають спроб ведення наступальних дій на сході України. Так, сьогодні стало відомо, що українські захисники відійшли від Соледара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними карти, окупанти намагаються прорвати позиції українських бійців у Донецькій та Луганській областях - у районі Кремінної, Сватового та Бахмута. Біля останнього тривають активні бойові дії. Там противник зосередив велику кількість сил та продовжує штурмувати українські позиції.

Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні

Тим часом українські військові покинули Соледар та закріпилися на заздалегідь підготовлених позиціях. Окрім того, наші захисники завдають контратакуючих ударів у районі Кремінної.

До того ж, у Запорізькій та Херсонській областях продовжуються артилерійські дуелі. Українські військові завдають точних ударів по тилових позиціях ворога.

Як повідомлялося раніше, росіяни з великими втратами наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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