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Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні

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Середа 21 грудня 2022 14:06
Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні Фото: британська розвідка оновила карту війни в Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники намагаються наступати у Донецькій області. Тим часом українські захисники не припиняють спроб прорвати оборону росіян у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними карти, на фронті у Донецькій та Луганській областях продовжуються активні бойові дії. Найзапекліші бої проходять у районі Бахмуту, російські окупанти не залишають спроб прорвати українську оборони та оточити місто, але успіхів не мають. Також загарбники намагаються наступати поблизу Кремінної та Сватового.

Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні

Тим часом українські військові продовжують контрнаступальні дії в районі Кремінної, захисники постійно намагаються прорвати російську оборону. Проте просування йде повільно через щільну замінованість території.

При цьому у Херсонській та Запорізькій областях українські бійці продовжують завдавати ударів по тилових позиціях ворога.

Нагадаємо, раніше британська розвідка оцінила шанси російських окупантів у вуличних боях у Бахмуті.

Окрім того, 19 грудня, загарбники втратили декілька позицій під Бахмутом. Складнощі вони мають і на лінії Сватове-Кремінна.

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