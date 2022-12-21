Британська розвідка оцінила шанси російської армії у вуличних боях у Бахмуті
За останній тиждень російські військові та проксі-сили "Вагнера" трохи просунулися на східній околиці міста Бахмут у Донецькій області. Але у міських боях вони навряд чи зможуть досягти успіху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .
За даними англійської розвідки, російська піхота, ймовірно, зараз закріпилася в східних промислових районах міста, а іноді просувається в житлові райони міста. Вуличні бої продовжуються.
Як зазначається у зведенні, інтенсивні бої велися на Бахмутській ділянці з червня 2022 року, але лінія фронту в основному проходила відкритою місцевістю навколо східних підступів до міста.
З того часу, як у липні 2022 року російські війська увійшли до Лисичанська та Сєвєродонецька, у війні практично не було затяжних великомасштабних боїв у населених пунктах.
Враховуючи, що міські бої потребують висококваліфікованої піхоти з чудовим керівництвом молодшого рівня, "цей тип бою навряд чи дасть перевагу погано підготовленим "вагнерівцям" та мобілізованим резервістам російської армії", зазначають у Міноборони Британії.
Раніше британська розвідка роз'яснила жорстоку тактику групи "Вагнера" під Бахмутом.
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